Τσιτσιπάς: Το απίστευτο σκηνικό με το παπούτσι του Στέφανου! «Δεν ήξερα τι να κάνω» – video

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέκοψε το παιχνίδι με τον Μπενουά Περ στην Ουάσινγκτον για να αλλάξει παπούτσι, καθώς για τρίτη σερί φορά έσπασε το κορδόνι του.

Ο αντίπαλος του έγινε έξαλλος, με τον Γάλλο τενίστα να διαμαρτύρεται αρχικά έντονα στον διαιτητή και στη συνέχεια να δίνει σόου, πηγαίνοντας προς την καρέκλα του, ισχυριζόμενος ότι έχει πρόβλημα στο παπούτσι!

Ο Μπενουά είναι γνωστός για την «τρέλα» του και στο φινάλε αγκάλιασε τον Στέφανο.

#Shoegate2019 😅

What's your stance on the unusual situation? pic.twitter.com/Bg1mAikUCm

— ATP Tour (@ATP_Tour) August 3, 2019