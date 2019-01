Τσιτσιπάς: Το νέο του “χτύπημα” στο twitter! “Μην αφήνεις κανέναν άλλο…”

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται κι επίσημα από χθες (28/1) στη δωδέκατη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, μετά και την εξαιρετική πορεία του στο Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει την πορεία του προς την κορυφή του παγκόσμιου τένις, ενώ δεν σταματάει να “χτυπάει” στα social media. Ο νεαρός πρωταθλητής έστειλε ακόμα ένα μήνυμα μέσω Twitter.

«Όταν γράφεις την ιστορία της ζωής σου, μην αφήνεις κανέναν άλλο να κρατά το στυλό», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

When writing the story of your life, don't let anyone else hold the pen.

