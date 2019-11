Ιστορική νίκη! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο ATP Finals, αφού στην πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά που διεξάγεται στην “O2 Arena” του Λονδίνου νίκησε τον Ντανιίλ Μεντμέντεφ με 2-0 σετ (7-6 (5), 6-4) μετά από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 42 λεπτά.

✅ First win at the Nitto ATP Finals

✅ First #ATPTour win over Daniil Medvedev

HUGE win for @StefTsitsipas 👏

