Τζόκοβιτς: Η αγκαλιά στον δακρυσμένο Ντελ Πότρο και το «This is Sparta»! video

Ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε αποφασισμένος να ανέβει στην κορυφή του US Open και τα κατάφερε. Ο Ντελ Πότρο δεν μπόρεσε να… χαλάσει τα σχέδια του Σέρβου τενίστα, ο οποίος κατέκτησε το 14ο Grand Slam της καριέρας του.

Ο Αργεντινός συμμετείχε στον πρώτο του τελικό μετά την κατάκτηση του US Open το 2009 και αφού μεσολάβησαν μεγάλες περιπέτειες με την υγεία του λόγω συνεχών τραυματισμών στον καρπό.

Η απώλεια της κούπας “λύγισε” τον Ντελ Πότρο, αφού εμφανίστηκε αμέσως μετά το φινάλε του τελικού με δάκρυα στα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή πάντως ο Τζόκοβιτς μας… χάρισε μια εικόνα που συνηθίζουμε να βλέπουμε ανάμεσα σε αθλητές του τένις. Ο “Νόλε” πήγε στον αντίπαλό του και τον αγκάλιασε, προσπαθώντας να τον παρηγορήσει…

Αφού τον συνεχάρη για την προσπάθεια του στον τελικό, ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τον καλό του φίλο και διάσημο ηθοποιό, Τζέραλντ Μπάτλερ, φωνάζοντας τη χαρακτηριστική ατάκα από την ταινία “300”: “This Is Sparta”!

Gerard Butler and Djokovic chanting “This is Sparta” like it’s the punchline of a sitcom pic.twitter.com/L3yTTm58Y3

— Blaise (@Blaise_Of_Glory) September 9, 2018