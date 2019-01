Τζόκοβιτς – Ναδάλ: Γυαλίζει… το μάτι του Σέρβου! Ένα σετ πριν την κούπα

Δεν αστειεύεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Ράφα Ναδάλ δείχνει… ανίκανος να αντισταθεί στον Σέρβο τενίστα, χάνοντας και το δεύτερο σετ στον τελικό του Australian Open.

Ο «Νόλε»… σάρωσε με 6-2 τον Ισπανό τενίστα μετά από 39’ και πλέον απέχει ένα σετ από το να φτάσει στην κατάκτηση του 25ου Grand Slam της καριέρας του.

Ο Τζόκοβιτς είναι κοντά στο να… σηκώσει για 7η φορά στην καριέρα του το Australian Open και να γίνει έτσι ο κορυφαίος όλων των εποχών στο συγκεκριμένο τουρνουά.

One set away from a seventh #AusOpen title…@DjokerNole serves three aces in a row to close out the second set against Rafael Nadal, taking it 6-2.#AusOpenFinal pic.twitter.com/yYwMyj1QAQ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019