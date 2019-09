US Open: Αποκλείστηκε ο Φέντερερ! Ο Ντιμιτρόφ «έριξε» τον «Βασιλιά» – video

Χωρίς τον «Βασιλιά» Ρότζερ Φέντερερ η συνέχεια του US Open, καθώς ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ εκμεταλλεύτηκε την κόπωση και τις ενοχλήσεις του Ελβετού στη μέση, για να τον αποκλείσει από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Φέντερερ ηττήθηκε με 3-2 σετ (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2) και αποχώρησε από τα προημιτελικά της διοργάνωσης, στη χειρότερη φετινή πορεία του σε Γκραν Σλαμ, μετά τον αποκλεισμό από τον Τσιτσιπά στο Australian Open.

Getting up close & personal with the fans for this winner 🔥

🎥: @usopen | @GrigorDimitrov | #USOpen

