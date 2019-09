US Open: Αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς! Αποσύρθηκε από το παιχνίδι με τον Βαβρίνκα – video

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, επηρεασμένος από το πρόβλημα του στον αριστερό ώμο, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγώνα με τον Σταν Βαβρίνκα, την ώρα που ο Ελβετός προηγούνταν με 2-0 σετ (6-4, 7-5) και με 2-1 γκέιμ στο τρίτο σετ (με μπρέικ).

Το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος του τίτλου αποδοκιμάστηκε γι’ αυτή του την απόφαση από τον κόσμο, με τον 34χρονο Ελβετό παίρνει την πρόκριση για τους «8», όπου θα συναντήσει τον Μεντβέντεφ.

Είναι εξαιρετικά πιθανό πλέον να δούμε τελικό ανάμεσα στον Φέντερερ και τον Ναδάλ, όπου ένας από τους δύο καλύτερους τενίστες του κόσμου θα αυξήσει τη διαφορά σε κατακτήσεις Grand Slam. 20 τίτλους έχει ο Φέντερερ, 18 ο Ναδάλ και 16 ο Τζόκοβιτς.

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019