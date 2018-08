US Open: Έσκασε «βόμβα»! Αποκλείστηκε το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Σιμόνα Χάλεπ δεν κατάφερε να περάσει από τον πρώτο γύρο του US Open. Η Κάια Κανέπι ήταν συγκλονιστική και απέκλεισε την κορυφαία της παγκόσμιας κατάταξης, χωρίς να χάσει σετ (6-2, 6-4).

What an upset to kick off the 2018 #USOpen!@KanepiKaia shocks World No. 1 Halep 6-2, 6-4 in the opening round.https://t.co/3OhhZ8rhPO#USOpen pic.twitter.com/26faPkPkb4

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2018