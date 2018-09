US Open: Η Γουίλιαμς πάει… καρφί για το 24ο της Grand Slam! video

Στο Wimbledon δεν τα κατάφερε. H Σερένα Γουίλιαμς όμως συνεχίζει την πορεία της στο US Open, ελπίζοντας πως στη Νέα Υόρκη θα καταφέρει να κατακτήσει το 24ο Grand Slam τίτλο της.

Η Γουίλιαμς (Νο.17) επικράτησε δύσκολα της Κάια Κανέπι με 2-1 σετ (6-0, 4-6, 6-3) και έδωσε… ραντεβού με την Καρολίνα Πλίσκοβα στα προημιτελικά του τουρνουά.

Sealed with a winner:@serenawilliams defeats Kanepi 6-0, 4-6, 6-3 to continue her run in Flushing Meadows!

She will face Karolina Pliskova in the QF…#USOpen pic.twitter.com/FMpAiJOOb0

