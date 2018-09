US Open: Τζόκοβιτς – Ντελ Πότρο στον τελικό! Εγκατέλειψε ο Ναδάλ – video

Ήταν… σοβαρός και πήρε τον ημιτελικό του US Open Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «εξουδετέρωσε» τον Κέι Νισικόρι με 3-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό, εκεί όπου θα διεκδικήσει τον 14ο Grand Slam τίτλο του.

WHAT. A. FINISH. @djokernole reaches his 8th final in Flushing Meadows (23rd overall) after defeating Nishikori 6-3, 6-4, 6-2! #USOpen pic.twitter.com/vXIUeiPqD4

Στον τελικό θα συναντήσει τον Χουάν Ντελ Πότρο. Ο Ράφα Ναδάλ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον ημιτελικό, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο κι έτσι ο Αργεντινός τενίστας προκρίθηκε στον δεύτερο τελικό US Open της καριέρας του.

Ο Αργεντινός πήρε το πρώτο σετ με 7-6 (7/3) και στο δεύτερο προηγήθηκε με 6-2, σημείο στο οποίο ο Ναδάλ εγκατέλειψε…

Unfortunately, Rafa Nadal has retired after 2 sets in the semifinals, sending Juan Martin del Potro through to the final…#USOpen pic.twitter.com/uegztbgIyl

