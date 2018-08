US Open: Βγήκε απ’ τα… ρούχα της η Κορνέ! «Έκρηξη» στο twitter – video

Θέμα από το… πουθενά προέκυψε στο US Open μετά την παρατήρηση που δέχθηκε Αλίς Κορνέ. Η Γαλλίδα τενίστρια άλλαξε μπλουζάκι στα αποδυτήρια, λόγω ζέστης, αλλά έκανε το λάθος να φορέσει το μπρος – πίσω.

Όταν κατάλαβε τι έχει κάνει, έβγαλε το μπλουζάκι της μέσα στο κορτ, προκειμένου να το φορέσει σωστά και δέχθηκε την παρατήρηση του διαιτητή, για “αντιαθλητική συμπεριφορά”.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με το twitter να… παίρνει φωτιά και τους χρήστες να κατηγορούν για σεξισμό τους διοργανωτές και να γίνεται λόγος για εφαρμογή “δύο μέτρων και δύο σταθμών” στο τένις, αφού όταν οι άνδρες αλλάζουν μπλούζα χωρίς να τιμωρηθούν.

Busted for code violation 🙄 #alizecornet took 10 sec to turn top right way but #novacdjokovic can sit for minutes half-naked. Same comp. Days after @serenawilliams slammed for disrespecting tennis because she wore a #catsuit. Not fair. Not right. Tell your daughters 🙌 pic.twitter.com/pJILnwvUvG

— Alissa Warren (@alissawarren) August 29, 2018