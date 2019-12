Βαριά τιμωρία της WADA στη Ρωσία! Αποκλεισμός από κάθε διεθνή αθλητική διοργάνωση για 4 χρόνια!

Πολύ βαριά τιμωρία επέβαλε η WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ) στη Ρωσία την οποία απέκλεισε από κάθε αθλητική διοργάνωση για τέσσερα χρόνια, λόγω του σκανδάλου ντόπινγκ που έχει ξεσπάσει με το εργαστήριο αντιντόπινγκ της Μόσχας να κατηγορείται ότι είχε παραποιήσει ή διαγράψει δείγματα Ρώσων αθλητών από ελέγχους ντόπινγκ την τριετία 2012-2015 τον περασμένο Ιανουάριο. Αυτά τα δεδομένα έπρεπε να δοθούν στην WADA προκειμένου να επιστρέψει η αντίστοιχη ρωσική υπηρεσία στις τάξεις της, όπως είχε συμφωνηθεί το 2018.

Η εκτελεστική επιτροπή της WADA πήρε μάλιστα την απόφαση ομόφωνα ενώ αυτός που την επιβεβαίωσε ήταν ο Γιούρι Γκανούς, επικεφαλής της RUSADA (Ρωσική υπηρεσία αντιντόπινγκ).

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R

