«Βασιλιάς» στην Ουάσινγκτον ο Κύργιος! – video

Ο Νικ Κύργιος πανηγύρισε τον έκτο τίτλο της καριέρας του. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας επικράτησε του Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 2-0 σετ (7-6, 7-6) στον τελικό του «Citi Open», υποχρεώνοντας…. την Ουάσινγκτον να του υποκλιθεί.

Ο ιδιόρρυθμος Κύργιος παρουσιάστηκε σοβαρός στον τελικό, εκμεταλλεύτηκε το τρομερό σερβίς του κι έφτασε στο τρίτο του 500ρι μετά το Τόκιο και το Ακαπούλκο, αποκλείοντας δύο Τοπ10 τενίστες όπως είναι ο Τσιτσιπάς και ο Μεντβέντεφ.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας απέδειξε ότι αν δεν κάνει τις γνωστές «τρέλες» του, μπορεί να βρεθεί πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.

