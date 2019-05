«Βασιλιάς» της Ρώμης ο Ναδάλ! «Λύγισε» τον Τζόκοβιτς στον τελικό – video

Ο Ράφα Ναδάλ δήλωσε έτοιμος για το Roland Garros. Ο Ισπανός τενίστας νίκησε με 2-1 σετ τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό της Ρώμης και πηγαίνει με τη ψυχολογία στα ύψη στο Παρίσι για να διεκδικήσει το 12ο Roland Garros της καριέρας του.

Ο Ναδάλ ήταν ανώτερος από τον Τζόκοβιτς και πανηγύρισε με σχετική άνεση τον πρώτο του τίτλο στη φετινή σεζόν, αλλά και τον πρώτο του τρόπαιο μετά τον Αύγουστο του 2018, όταν είχε νικήσει στον τελικό του Τορόντο τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ισπανός τενίστας πανηγύριζει για 16η χρονιά την κατάκτηση τουλάχιστον ενός τίτλου και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ράφα Ναδάλ κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-0 (!). Ο Τζόκοβιτς δεν πήρε ούτε γκέιμ, κάτι που συνέβη για 11η φορά στην καριέρα του και για πρώτη φορά σε αγώνα μεταξύ των δύο αυτών σούπερ σταρ, μετά από 142 σετ!

Ο Σέρβος τενίστας έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ, εκμεταλλεύτηκε τη χαλαρότητα του Ναδάλ και έφερε το παιχνίδι στα ίσια (6-4 στα γκέιμ). Στο τρίτο σετ, ο Ισπανός ανέβασε και πάλι στροφές και «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες (6-1) τη νίκη.

