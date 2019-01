“Βασιλιάς” Τζόκοβιτς! “Διέλυσε” τον Ναδάλ και… έγραψε ιστορία στο Australian Open

Η μεγάλη κόντρα του Τζόκοβιτς με τον Ναδάλ στον τελικό του Australian Open έμεινε στις… προαναγγελίες! Ο Σέρβος τενίστας (νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης) έκανε «περίπατο» κόντρα στον Ισπανό (νο 2), νίκησε με 3-0 σετ (6-3, 6-2, 6-3) και σήκωσε το τρόπαιο στη Μελβούρνη!

Ο Ράφα Ναδάλ μπήκε στο Australian Open για το «Ten years challenge» (μόνο το 2009 πανηγύρισε στο συγκεκριμένο Grand Slam) αλλά και… χωρίς να έχει χάσει ούτε σετ στη διαδρομή του μέχρι τον τελικό. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όμως τον έκανε να δείχνει… μικρός αντίπαλος και πανηγύρισε την κατάκτηση του 15ου Grand Slam τίτλου.

