Wimbledon: «Έπεσε» μαχόμενος ο Τσιτσιπάς!

Η εκπληκτική πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon βρήκε… πάνω στον Τζον Ίσνερ. Ο Αμερικανός είχε για μεγάλο του “όπλο” το… τρομερό του σέρβις και νίκησε με μεγάλη δυσκολία τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα (6-4, 7-6(8), 7-6(4) ), αφήνοντας τον εκτός προημιτελικών του Grand Slam του Λονδίνου.

Second-ever Grand Slam quarter-final and first at #Wimbledon@JohnIsner defeats Stefanos Tsitsipas 6-4, 7-6(8), 7-6(4) to join the Last 8 Club pic.twitter.com/TvJZciCrR5

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2018