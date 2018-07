Wimbledon: Γράφει ιστορία ο Τσιτσιπάς! Προκρίθηκε στους «16» ο Έλληνας τενίστας

Ο τρομερός Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση απέναντι στον Τόμας Φαμπιάνο κι έγινε ο πρώτος Έλληνας που καταφέρνει να προκριθεί στους «16» του Wimbledon.

Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας έκανε… πλάκα απέναντι στον Ιταλό και με 3-0 σετ (6-2, 6-1, 6-4) πήρε δια περιπάτου το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του grand slam.

Το Νο35 στον κόσμο θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Τζον Ίσνερ (ΗΠΑ, Νο10), ο οποίος νίκησε με 3-0 σετ τον Ραντού Αλμπότ (Μολδαβία, Νο98).

The Great Greek!#NextGenATP 🇬🇷 Tsitsipas d. Fabbiano 6-2, 6-1, 6-4 to become the first Greek man in the Open Era to reach the fourth round of a Grand Slam.#Wimbledon #ATP pic.twitter.com/9Iy4cfGE3d

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) July 6, 2018