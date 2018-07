Wimbledon: Όλε… Νόλε! Ο Τζόκοβιτς «λύγισε» τον Ναδάλ και πήγε τελικό – video

Στον τελικό του Γουίμπλεντον προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, επανερχόμενος στο προσκήνιο του παγκόσμιου τένις για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

The Serbian beats Rafael Nadal 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8 in a Centre Court classic to reach the #Wimbledon final pic.twitter.com/YJyi5tlHpv

For the first time since 2016, @DjokerNole is a Grand Slam finalist.

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε στον ημιτελικό του λονδρέζικου τουρνουά του Ράφα Ναδάλ με 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6 και 10-8, μετά από συγκλονιστικό ματς, που διακόπηκε χθες, λόγω του προχωρημένου της ώρας και συνεχίστηκε σήμερα στην αγγλική πρωτεύουσα. Συνολικά το μεγάλο ματς κράτησε σε αγωνία τους φιλάθλους πάνω από πέντε ώρες!

One of the greatest matches #Wimbledon has ever seen.

Let's hear for it these two gladiators 👏 pic.twitter.com/QMiiiTBC8n

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018