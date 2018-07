Wimbledon: Στον τελικό ο Άντερσον μετά από 6 ώρες και 36 λεπτά! Απίστευτος αγώνας με Ίσνερ – video

Μία ασύλληπτη «μάχη» πραγματοποιήθηκε στον πρώτο ημιτελικό του 132ου τουρνουά Wimbledon. Ο Κέβιν Άντερσον χρειάστηκε 6 ώρες και 36 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Τζον Ίσνερ.

Ο Νοτιοαφρικανός τενίστας επικράτησε του Αμερικανού με 3-2 σετ (7-6 (6) 6-7 (5) 6-7 (9) 6-4 26-24) και πήρε την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής.

Πρόκειται για το δεύτερο πιο μεγάλο σε διάρκεια παιχνίδι στην ιστορία του θεσμού. Στον πιο χρονοβόρο αγώνα που είχε διάρκεια 11 ώρες και 5 λεπτά το 2010, πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Ίσνερ, ο οποίος είχε νικήσει με 70-68 στο 5ο τον Γάλλο Νικολά Μαούτ.

Αυτή τη φορά, η υπεράνθρωπη προσπάθεια του δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον ίδιο, μιας και «λύγισε» από τον τρομερό Άντερσον, ο οποίος προερχόταν από την 4ωρη αναμέτρηση με τον Ρότζερ Φέντερερ στα προημιτελικά.

"Anderson vs Isner, a Wimbledon classic – you better believe it"

A Centre Court epic ends with @KAndersonATP going through to the #Wimbledon final, beating John Isner 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, 26-24 pic.twitter.com/Fv4ww2cEzK

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2018