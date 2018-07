Wimbledon: «Βασίλισσα» η Κέρμπερ! Στο… χαλαρό τη Σερένα – video

Το τρίτο Grand Slam της καριέρας της πανηγύρισε η Αντζελίκ Κέρμπερ, που νίκησε με μεγάλη ευκολία τη Σερένα Γουλίαμς με 2-0 σετ (6-3, 6-3).

The moment @AngeliqueKerber won #Wimbledon for the first time 🏆 #TakeOnHistory pic.twitter.com/GsySRMNXaq

Η Κέρμπερ νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία την Γουίλιαμς, αφού χρειάστηκε μόνο 65 λεπτά για να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου της Wimbledon.

Άξιο αναφοράς πως αυτός ήταν ο πρώτος τελικός της Αμερικανίδας τενίστριας απ΄ όταν έγινε μητέρα, την ώρα που η Γερμανίδα έγινε η πρώτη τενίστρια από τη χώρα της που κατακτά το Wimbledon μετά το 1996 και τη Στέφι Γκραφ.

Following in great footsteps 🇩🇪@AngeliqueKerber beats Serena Williams 6-3, 6-3 to become the first German to win a #Wimbledon singles title since Steffi Graf in 1996 🏆#TakeOnHistory pic.twitter.com/UwmpYbXZyR

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018