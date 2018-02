Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2018: Στην Κάλα το πρώτο χρυσό μετάλλιο!

Η Σάρλοτ Κάλα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκι αντοχής (7.5km + 7.5km Skiathlon) στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ. Η Σουηδέζα αθλήτρια κατάφερε να νικήσει τη Μαρίτ Μπγιέργκεν από τη Νορβηγία η οποία είχε κατακτήσει την κορυφή στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

Charlotte Kalla #SWE #gold, Marit Bjoergen #NOR #silver e Krista Parmakoski #FIN #bronze: the first podium of #PyeongChang2018! 👏👏👏 Congratulations to all the athletes! #crosscountryskiing #Olympics pic.twitter.com/ki1wmLUgvg

— Olympics (@Olympics) February 10, 2018