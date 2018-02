To live της Τελετής Εναρξης

Η θερμοκρασία ήταν -2 βαθμοί Κελσίου, αλλά το κοινό έδειξε να το το χαίρεται!

Πρωταγωνιστές ήταν πέντε παιδιά-ηθοποιοί από την αγροτική επαρχία Γκανγκγουόν (όπου βρίσκεται η Πιονγκτσάνγκ).

Ακολούθησαν ένα ταξίδι στο χρόνο αναζητώντας την ειρήνη. Πέντε όσα και οι Ολυμπιακοί Κύκλοι στα χρώματα των οποίων ντύθηκαν! Εντυπωσιακοί ήταν και οι Ολυμπιακοί Κύκλοι όπως σχηματίστηκαν από 1200 drones στον ουρανό, αλλά και από 100 σκιέρ σε βουνοπλαγιά.

Οι περιπέτειες των παιδιών περιλάμβαναν ακόμη ζώα, φύση και 2.000 άλλους καλλιτέχνες, ωστόσο, παρά την χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας, η πρωταρχική εστίαση ήταν στον άνθρωπο.

Στην καθιερωμένη παρέλαση των αποστολών, η ελληνική ομάδα μπήκε πρώτη στο στάδιο, με τη Γαλανόλευκη να κυματίζει ψηλά από την 30χρονη πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, Σοφία Ράλλη, η οποία θα μετάσχει για τρίτη φορά στην καριέρα της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ομάδα της Ρωσίας παρήλασε με την Ολυμπιακή σημαία, ενώ τελευταίες μπήκαν μαζί στο «PyeongChang Olympic Stadium» οι αποστολές της Νότιας και της Βόρειας Κορέας υπό την σημαία της κορεατικής ενοποίησης. Αυτή κρατούσαν μαζί ο Νοτιοκορεάτης αθλητής του μπόμπσλεϊ, Γουόν Γιουν-τζονγκ, και η αθλήτρια του χόκεϊ επί πάγου από τη Βόρεια Κορέα, Χουάνγκ Τσουνγκ-γκουμ, και έγιναν αποδέκτες ενθουσιασμού από το κοινό.

Η παρέλαση των κορεατικών ομάδων έγινε υπό τους ήχους του «Arirang», ενός λαϊκού παραδοσιακού τραγουδιού, το οποίο είναι δημοφιλές και στις δύο χώρες, αντί για τους εθνικούς ύμνους τους. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που Βόρεια και Νότια Κορέα παρήλασαν μαζί σε τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων από τους Χειμερινούς του 2006 στο Τορίνο.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Πριν από δύο χρόνια στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με την πρώτη Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων στην Ιστορία, η ΔΟΕ έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας στον κόσμο. Τώρα στην Πιονγκτσάνγκ, οι αθλητές από τις ομάδες της Νότιας Κορέας και της Βόρειας Κορέας, με το να παρελάσουν μαζί, στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης στον κόσμο».

Στη συνέχεια, ο Γερμανός προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μουν Τζάε-ιν, να κηρύξει την έναρξη των 23ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στο Βωμό του σταδίου πραγματοποίησε η σούπερ σταρ του καλλιτεχνικού πατινάζ από τη Νότια Κορέα, Γιου-να Κιμ. Η Κιμ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Βανκούβερ το 2010 και το ασημένιο πριν από τέσσερα χρόνια στο Σότσι, έκανε ένα μικρό πρόγραμμα στον πάγο και στη συνέχεια πήρε τη Δάδα από δύο παίκτριες της ενοποιημένης ομάδας χόκεϊ επί πάγου της Κορέας, τη Γιονγκ Σου-Χιόν από τη Βόρεια Κορέα και την Παρκ Γιονγκ-αχ από τη Νότια, για να ανάψει τη Φλόγα.

