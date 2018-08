Πρώτη ξανά η Στεφανίδη! «Σάρωσε» και στο Diamond League η Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Κατερίνα Στεφανίδη και στο Diamond League, κερδίζοντας μία ακόμη πρωτιά στο άθλημά της, μετά το χρυσό μετάλλιο και στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βερολίνου.

Η Ελληνίδα χρυσή Ολυμπιονίκης έγραψε ιστορία στη Ζυρίχη, κατακτώντας το τρίτο συνεχόμενο «διαμάντι» στην καριέρα της (2016-2017-2018), σημειώνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση, με 4.87μ. Η Στεφανίδη ξεκίνησε από τα 4.67μ. πέρασε με την 2η τα 4.77, με την πρώτη τα 4.82μ. και 4.87μ. ενώ απέτυχε στα 4.92μ., «κρατώντας» όμως την πρώτη θέση.

It was the showdown well all expected….

…and this time Katerina Stefanidi got the better of @sandicheekspv in the women's Pole Vault.

Her best of 4.87m was enough to secure another #DiamondTrophy for the mantelpiece.#DiamondLeague #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/Q3ioeVxeEl

— IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018