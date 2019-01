Υπόκλιση σε Μάρεϊ στην Αυστραλία! Άφησε ανοιχτό το “αντίο” του ο Βρετανός – videos

Ο Άντι Μάρεϊ είχε σημειώσει την παρουσία του στο Αυστραλιανό Όπεν, ως την τελευταία της πλούσιας καριέρας του και έτσι, παρότι άφησε τελικά κάποιες ελπίδες για τη συνέχισή της, αποθεώθηκε ως πρωταθλητής, στον αποκλεισμό του από τον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο… πόδι για να τον αποχαιρετήσει, όπως αξίζει σε έναν άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη του τένις, ενώ παρουσιάστηκε και video μέσα στο κορτ, με κορυφαίους αντιπάλους του να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την αξία του.

Ο ίδιος άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να αγωνίζεται, έστω για μία τελευταία “παράσταση” στο αγαπημένο του Γουίμπλετον, όπου θα μπορεί να γνωρίσει και την αποθέωση των συμπατριωτών του.

“Ευχαριστώ πολύ όσους ήρθαν εδώ απόψε. Ήταν εκπληκτικό… Αν αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, τότε όντως χαίρομαι που τελείωσε με αυτό τον τρόπο. Έδωσα τα πάντα… Ευχαριστώ την ομάδα μου και την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν… Μπορεί να σας ξαναδώ, θα κάνω ό,τι είναι δυνατό, θα προσπαθήσω. Θα χρειαστεί να κάνω μια σημαντική χειρουργική επέμβαση αν είναι να επιστρέψω στο γήπεδο, αλλά μετά από αυτή την επέμβαση δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μπορέσω να επιστρέψω. Θα βάλω τα δυνατά μου πάντως…”

