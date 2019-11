Παραμιλάει όλη η Ευρώπη με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίο αποθεώνεται από τα ΜΜΕ διεθνώς για την κατάκτηση του τροπαίου στα ATP Finals.

“Βασιλιά”, “Μαέστρος” και άλλα πολλά είναι τα επίθετα που χρησιμοποιούν τα διεθνή ΜΜΕ ανα την Ευρώπη για τον Στέφανο Τσιτσιπά που κατέκτησε τον τίτλο στα ATP Finals στο Λονδίνο και έγινε ο νεότερος τροπαιούχος στην ιστορία. Δείτε χαρακτηριστικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Μέσα.

THE NEW KING OF LONDON 👑 🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌 🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS — ATP Tour (@atptour) November 17, 2019

Stéfanos Tsitsipás remporte le Masters de Londres face à Dominic Thiem. La plus grande victoire de la carrière du Grecque > https://t.co/XdPD0LbvEO pic.twitter.com/51cHSJSQtO — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 17, 2019