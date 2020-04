Το Διεθνές Συμβούλιο για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τις αλλαγές που θα υπάρξουν από την επόμενη σεζόν όσον αφορά VAR, οφσάιντ και χέρι.

Αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου θα έχουμε από την ερχόμενη σεζόν (2020-21), όπως ανακοίνωσε επίσημα το Διεθνές Συμβούλιο της IFAB. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο 134ο ετήσιο Συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, αφορούν κυρίως την αλλαγή στο πρωτόκολλο του VAR, την παράβαση του χεριού και το οφσάιντ.

Συγκεκριμένα διαφοροποιήθηκαν 5 από τους συνολικά 17 κανονισμούς που είχαν ισχύ, με το θέμα της παράβασης με το χέρι αλλά και τo VAR να είναι τα κύρια με τα οποία ασχολήθηκαν.

Το χέρι πλέον δεν θα λογίζεται αν τυχόν η μπάλα χτυπάει στο ύψος της μασχάλης, αλλά θα θεωρείται άκυρο όταν θα υπάρχει επαφή κάποια εκατοστά πιο κάτω.

“Το τυχαίο χέρι από έναν επιτιθέμενο παίκτη θα πρέπει να τιμωρείται μόνο αν οδηγεί σε γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για τον παίκτη ή και την ομάδα του να σκοράρει. Για τον προσδιορισμό της ποινής για χέρι, ο βραχίονας σταματά στο κάτω μέρος της μασχάλης” αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα οι διαιτητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν πιο συχνά το μόνιτορ που έχουν στον αγωνιστικό χώρο “όταν η απόφαση για μια φάση είναι υποκειμενική” όπως αναφέρεται.

Τέλος προς εξέταση τέθηκε το ζήτημα του οφσάιντ, όπου φαίνεται πως κυριάρχησε η άποψη να περιοριστούν τα εκατοστά που θεωρείται εκτεθειμένος ένας παίκτης, προς όφελος του επιθετικού ποδοσφαίρου και του θεάματος, αλλά η κουβέντα πάνω στο ζήτημα δεν ολοκληρώθηκε ακόμα, συνεπώς όπως αναφέρεται: “O κανονισμός για το οφσάιντ θα πρέπει να αναλυθεί και να αναθεωρηθεί με σκοπό να προταθούν δυνητικά αλλαγές που να αντικατοπτρίζουν αυτή τη φιλοσοφία”.

