Αλλαγές στη λειτουργία του ΗΣΑΠ σήμερα στον σταθμό «Φάληρο» από τις 17:00, για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων η λειτουργία του σταθμού του ΗΣΑΠ «Φάληρο» την Κυριακή 24.05.2026 από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς, ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, ο σταθμός «Φάληρο» από τις 17:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς τον σταθμό «Ειρήνη», με ειδικά δρομολόγια, χωρίς στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται από τον σταθμό «Φάληρο» κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα χωρίς στάση για το επιβατικό κοινό.