Αλλάζει η κλήρωση Europa και Conference League: Πως θα γίνει η διαδικασία

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ (σ.σ. εφόσον η Ένωση ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ) θα μάθουν με διαφορετικό τρόπο τους αντιπάλους τους στην κλήρωση του Europa και του Conference League.

Την Παρασκευή (29/8/2025) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Europa League και του Confefence League. Από φέτος, η κλήρωση θα είναι κοινή για τις δύο διοργανώσεις, δεν θα υπάρχει δηλαδή διαφορά μίας ώρας.

Στις 14:00 θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία, με το Europa να παίρνει πρώτο σειρά και να ακολουθεί αμέσως μετά το Conference, χωρίς να υπάρχει κάποιο διάλειμμα.

Επιπρόσθετα, όλη η διαδικασία θα γίνει με ένα κουμπί. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή μπαλάκια. Θα πατηθεί ένα κουμπί και θα ολοκληρωθεί αμέσως η κλήρωση του Europa League και άλλο ένα για το Conference League.

Οι αντίπαλοι κάθε ομάδας θα αποκαλύπτονται ανά γκρουπ δυναμικότητας, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή στις 31 Αυγούστου.