Πραγματοποιώντας την καλύτερη του φετινή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός πέρασε αλώβητος από το Βερολίνο, επικρατώντας άνετα της Άλμπα με 99-85 για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague. Ο τρομερός Ντίνος Μήτογλου υπέγραψε το πρώτο φετινό διπλό στη διοργάνωση, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να εντυπωσιάζει με το μπάσκετ που έπαιξε κατά διαστήματα.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι αρχίζει να ρολάρει και να δείχνει τις πραγματικές του δυνατότητες. Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, όπου σημείωσε 60 πόντους (!), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου με 99-85 και πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη της στην Euroleague μακριά από το ΟΑΚΑ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ντίνος Μήτογλου. Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ έπαιξε και για τους Χουάντσο και Παπαπέτρου, διαλύοντας τους Γερμανούς. Σημείωσε 24 πόντους, κατέβασε 10 ριμπάουντ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής!

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ πληθωρικό παιχνίδι έκαναν οι Σλούκας, Γκραντ και Μπαλτσερόφσκι.

Ο Έλληνας γκαρντ είχε 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Αμερικανός γκαρντ πρόσθεσε 7 πόντους, 9 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ ο Πολωνός σέντερ είχε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στα θετικά η επανεμφάνιση του Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος ήταν τρομερός στη δεύτερη περίοδο με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Αργεντινός γκαρντ ήταν ουσιαστικά αυτός που άνοιξε τη διαφορά στο ημίχρονο.

Να σημειωθεί ότι ο Κέντρικ Ναν έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετρώντας 6 πόντους και 1 ασίστ σε 8 λεπτά συμμετοχής.

The first points of @nunnbetter_ with @paobcgr right after his EuroLeague debut🟢👇 pic.twitter.com/3u5QBfXQoD