Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, η Τζουλιάνα Πένα νίκησε την Αμάντα Νούνες στο μεγάλο event του UFC 269 και της πήρε τη ζώνη στην κατηγορία bantamweight, προκαλώντας “σεισμό” στο χώρο του ΜΜΑ.

Η Τζουλιάνα Πένα “τελείωσε” τον αγώνα με την Αμάντα Νούνες με υποταγή από λαβή πνιγμού στο δεύτερο γύρο κι έτσι της “’έσπασε” το αήττητο σερί 12 “μαχών” (είχε να ηττηθεί από το 2014).

Να θυμίσουμε ότι η Βραζιλιάνα Νούνιες ήταν η πρώτη γυναίκα στο UFC που είχε στην κατοχή της την ζώνη της πρωταθλήτριας σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Το αποτέλεσμα “σόκαρε” το χώρο του ΜΜΑ. Μάλιστα, αρκετοί αθλητές και αθλήτριες του UFC βρέθηκαν στην T-Mobile Arena του Λας Βέγκας και δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είδαν τα μάτια τους…

The biggest upset in UFC @VenezuelanVixen is the NEW UFC BW champion #UFC269 pic.twitter.com/5nxFJQP44a