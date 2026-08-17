Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2: Οι Θεσσαλονικείς πέρασαν άνετα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Ο Άρης κέρδισε 2-0 στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας και εξασφάλισε το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet.

Ο Νόα Φαντιγκά πέτυχε το πρώτο του επίσημο γκολ με τη φανέλα του Άρη στο 49′, παίρνοντας το ριμπάουντ μετά από απομάκρυνση του Θεοδωρόπουλου σε σουτ του Μπένζαμιν Γκαρέ για να κάνει το 1-0 στην αναμέτρηση με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

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Ο Αναστασόπουλος με αυτογκόλ στο 67′ «καθάρισε» την πρόκριση του Άρη στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet και ουσιαστικά έκανε διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Αναγέννηση Καρδίτσας να μην μπορεί να παλέψει για την ανατροπή.

Οι κίτρινοι διαμαρτυρήθηκαν στο πρώτο μέρος για ένα γκολ του Ράφα Μιρ που ακυρώθηκε για οφσάιντ, με το ριπλέι να επιβεβαιώνει τις αντιδράσεις τους, αλλά να μην υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης για να διορθώσει το λάθος.

Στην αναμέτρηση πραγματοποίησαν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους Θεσσαλονικείς οι Ράφα Μιρ και Σεμπαστιάν Παλάσιος ως βασικοί.