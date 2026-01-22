Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74: Τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες στην Euroleague

Την τέταρτη σερί νίκη του και την έκτη στους τελευταίους επτά αγώνες στην Euroleague πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, έφυγε με το διπλό από την Τουρκία, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 74-68 για την 24η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 15-8 και παρέμεινε σε τροχιά τετράδας της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλύπτει τις απουσίες των Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα και Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίρνοντας πολλά από αρκετούς παίκτες του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν και πάλι ο κορυφαίους του Ολυμπιακού με 19 πόντους, με τον Τόμας Ουόκαπ να κάνει εξαιρετική δουλειά στη δημιουργία με 9 ασίστ και τον Ντόντα Χολ να είναι εξαιρετικός κάτω από τα καλάθια, σε αντίθεση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος δεν βοήθησε στην επίθεση (2/8 βολές), αλλά έκανε καλή δουλειά αμυντικά.

Στο 6-18 έπεσε η Αναντολού Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να βλέπει την ομάδα του να χάνει για όγδοη συνεχόμενη αγωνιστική.

Ο Ντοζίερ με 16 πόντους και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Σέιμπεν Λι, με 13 πόντους προσπάθησαν για τους Τούρκους, οι οποίοι έδειξαν καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους, αλλά και πάλι η εμφάνισή τους δεν ήταν αρκετή.

Ο αγώνας

Οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Τζόουνς ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Πάμπλο Λάσο επέλεξε τους Βάιλερ-Μπαμπ, Κορντινιέ, Ντόζιερ, Οσμάνι και Ντεσέρ. οι πρώτοι πέντε για την Εφές. Το 0-8 των «ερυθρόλευκων» μέσα στην Κωνσταντνούπολη με δύο εύστοχα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν μια πρώτη «γεύση» της ανωτερότητας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα με το… καλημέρα.

Βεζένκοφ και Ουόκαπ άνοιξαν κι εκείνοι λογαριασμό έξω από τα 6.75 (7-11 και 7-17 αντίστοιχα) με τον αρχηγό του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου να παίρνει ριμπάουντ (4), να μοιράζει ασίστ (3) και να αποτελεί «κλειδί» στην καλή εικόνα των Πειραιωτών. Η Εφές κυνηγούσε στο σκορ, κατάφερνε να πλησιάζει λόγω λαθών της ελληνικής ομάδας (3 στο 1ο δεκάλεπτο), αλλά ποτέ περισσότερο από το -7.

Με τον Χολ να μπαίνει στη θέση του Τζόουνς στο 6ο λεπτό και τον Φουρνιέ αντί του Ντόρσεϊ για το τελευταίο δίλεπτο της 2ης περιόδου, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +12 (13-25) στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου, μετρώντας 8 ασίστ έναντι τριών της ομάδας της Κωνσταντινούπολης και έχοντας διπλάσια ποσοστά ευστοχίας και στις τρεις κατηγορίες από την αντίπαλό του. Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 12 πόντους και ο Ντόρσεϊ 6, ενώ με 5 πόντους ο Οσμάνι ήταν ο πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων.

Με τον Πίτερς στο «4» αντί του Σάσα Βεζένκοφ έπαιξε ο Ολυμπιακός σε όλο το 2ο δεκάλεπτο, τον ΜακΚίσικ να μπαίνει ως άσος εν τη απουσία του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα, στο «2» ο Φουρνιέ, στο «3» ο Ουόρντ και στο «5» ο Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε γρήγορα τους 8 πόντους, βοηθώντας και στα ριμπάουντ για το 26-37 του Ολυμπιακού.

Η «ερυθρόλευκη» άμυνα δεν ήταν, πάντως αυτή που θα έπρεπε, ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού Σέιμπεν Λι σημείωσε 6 πόντους και ο Ντοζίερ 7π., αλλά ο Μπαρτζώκας δεν ανησύχησε κρατώντας εκτός τον Βεζένκοφ και έκανε διαχείριση στο rotation, ώστε να ξεκουραστούν αυτοί που έχουν επιβαρυνθεί. Το 27-40 ήρθε με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ, ο Πίτερς έκανε το 29-43 έξω από τα 6.75 και οι Πειραιώτες χωρίς να πιεστούν, πήγαν με +17 στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο (31-48).

Με την αρχική πεντάδα (Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Τζόουνς) μπήκε στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός. Για πολλοστή φορά, όμως οι «ερυθρόλευκοι» προβλημάτισαν στο 3ο δεκάλεπτο επιτρέποντας στην αντίπαλο να καλύψει τη διαφορά. Οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο έκαναν επιμέρους σκορ 14-2 χάρη στην πιεστική άμυνα σε αυτό το διάστημα, ενώ στην επίθεση με κορυφαίο τον Ντόζιερ που έφτασε τους 16 πόντους και με τρίποντο του Οσμάνι, μείωσαν σε 45-50.

Από το +17 ο Ολυμπιακός είδε τη διαφορά να μειώνεται στο -5 μέσα σε 5 λεπτά! Έστω κι αν από δύο άστοχα τρίποντα έκαστος είχαν οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ, και ένα ο Παπανικολάου, με ευστοχία από τη γραμμή των βολών (Φουρνιέ και Βεζένκοφ), αλλά και καλάθια των Χολ και Ουόρντ, η Εφές ακολουθούσε από το -7 (51-58) στο τέλος της 3ης περιόδου. Μιας περιόδου που ο Ολυμπιακός είχε πάθει επιθετικό “ black out” σημειώνοντας μόνο 10 πόντους (20-10 το επιμέρους σκορ)!

Και με τον Βεζένκοφ να παραμένει στον πάγκο (ο Πίτερς στο «4»), ξεκίνησε η 4η περίοδος, στα πρώτα λεπτά της οποίας ο Ολυμπιακός είχε μόνο 2/2 βολές του Φουρνιέ, και ο Βάιλερ-Μπαμπ τέσσερις σερί πόντους για το 55-60, στα 7:28΄΄ πριν τη λήξη. Είχε έρθει η ώρα να ρίξει στο παρκέ τους Βεζένκοφ και Τζόουνς αντί των Πίτερς και Χολ ο Μπαρτζώκας. Ο Ντόρσεϊ έδωσε… ανάσα (55-62), όμως, ο Τζόουνς ευστόχησε σε 1 βολή (1/4 έως τότε) για το 56-63 (είχε 1/2 ο Κορντινιέ). Και ο Σέιμπεν Λι που είχε κίνητρο να… αποδείξει απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον Ολυμπιακό με 5 σερί πόντους έφερε την Εφές στο -2 (61-63), με εναπομείναντα χρόνο 4:44΄΄.

Ο Ταϊρίκ είχε ξανά 1/2 βολές (2/6) για το 61-64 και ο Τόμας Ουόκαπ πέτυχε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τρίποντο για το +6 (61-67) του Ολυμπιακού, στα 3:40΄΄ πριν το τέλος. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έβγαλε με 5ο φάουλ τον Κάι Τζόουνς για να χάσει και τις δύο βολές (2/8 ο Αμερικανός σέντερ). Ο Κορντινιέ αστόχησε, όχι όμως και ο Βεζένκοφ (61-69). Ευτυχώς, για τον Ολυμπιακό, η Εφές δεν είχε την ποιότητα να μετατρέψει σε ανατροπή την αντεπίθεση, ο Οσμάνι αστόχησε σε τρίποντο και ο Ντόρσεϊ επανέφερε σε διψήφιο νούμερο την τιμή της διαφοράς (61-71).

Ο Κορντινιέ πάντως έβαλε το τρίποντο (64-71), για να βρει στόχο ο Βεζένκοφ (64-73) και απέμεναν 1:17΄΄. Το φάουλ του Ουόκαπ στον Κορντινιέ είχε ως αποτέλεσμα το 66-73, με τον Ουόρντ να κλείνεται και να κάνει λάθος πάσα, το Σέιμπεν Λι να κλέβει και στον αιφνιδιασμό να μειώνει σε 68-73. 68-74.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά, Χάζερ, Λι 13 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κορντινιέ 8 (0/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 4, Ντεσέρ 2 (1/6 δίποντα), Ντόζιερ 16 (2/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα, 7 ριμπάουντ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 λάθος), Ουόρντ 9 (3/4 δίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 19 (5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 4 (1), Χολ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2 (2/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Αναντολού Εφές: 16/37 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 15/21 βολές, 33 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 12 επιθετικά), 17 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 8 λάθη, 23 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 17/29 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 19/30 βολές, 36 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 9 επιθετικά), 20 ασίστ, 4 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 10 λάθη, 21 φάουλ.