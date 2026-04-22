Ανατροπή στον Παναθηναϊκό: Προς παραμονή ο Ανδρεόπουλος στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ ανδρών

Ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα συνεχίσουν να έχουν κοινή πορεία για 13η χρονιά, αφού έγινε η ανατροπή τη στιγμή που ήταν δεδομένη η αποχώρησή του.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος είναι 12 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού και ο ίδιος είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ότι θα αποχωρούσε από το «τριφύλλι», όμως μετά την πίεση του κόσμου αποφασίστηκε, ότι εκτός απροόπτου θα παραμείνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μυαλό του Έλληνα προπονητή είναι μόνο στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί που οι πράσινοι έχουν κάνει το 1-0 στη σειρά με τον ΠΑΟΚ.

Στα 12 χρόνια που ο Ανδρεόπουλος βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, κατάφερε να τον οδηγήσει στην κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων, ενός Κυπέλλου, 5 League Cup και ενός Super Cup.