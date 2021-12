Οι αναβολές αγώνων της Premier League δεν έχουν τελειωμό. Ακόμα ένα παιχνίδι, το οποίο θα γινόταν στο πλαίσιο της παραδοσιακής “boxing day” δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Μετά τις αναμετρήσεις Γουλβς-Γουότφορντ και Λίβερπουλ-Λιντς που επρόκειτο να διεξαχθούν στις 26 Δεκεμβρίου, ημέρα που είναι καθαρά ποδοσφαιρική στην Αγγλία, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε σήμερα την αναβολή και της αναμέτρησης Μπέρνλι-Έβερτον.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συμβούλιο της Premier League ενέκρινε σήμερα το πρωί το αίτημα της Έβερτον για την αναβολή της συνάντησης στο «Τερφ Μουρ».

Οι «τόφις» επρόκειτο να ταξιδέψουν στο Μπέρνλι για να αντιμετωπίσουν την Κυριακή (26/12, 17:00) τους «κλάρετς», αλλά σήμερα ζήτησαν την αναβολή του αγώνων, λόγω νέων προβλημάτων τραυματισμού που προέκυψαν στην Έβερτον.

Στο σχετικό αίτημά τους, οι «μπλε» ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να δώσουν τον αγώνα, καθώς είχαν ανεπαρκή αριθμό παικτών που ήταν διαθέσιμοι να αγωνιστούν, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και τραυματισμών, με αποτέλεσμα το συμβούλιο να συμφωνήσει στην αναβολή της αναμέτρησης.

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning



More details: https://t.co/oNHwf360qZ#BUREVE pic.twitter.com/Laf0S4Ay0g