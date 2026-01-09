Αναβλήθηκε το Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ λόγω βρεγμένου παρκέ στο NBA

Γίνονται και στο NBA αυτά! Ο αγώνας των Σικάγο Μπουλς με τους Μαϊάμι Χιτ, αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή, η οποία και επηρέασε το γήπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νερά στο παρκέ και να κινδυνεύουν οι παίκτες των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα, η έντονη υγρασία σε συνδυασμό με τον πάγο που υπήρχε κάτω από το παρκέ από προηγούμενο αγώνα χόκεϊ στο United Center, έφερε τα νερά στην επιφάνεια και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, δεν ήταν δυνατό να διεξαχθεί στο Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από ταλαιπωρία ωρών έτσι, οι παίκτες των δύο ομάδων επέστρεψαν στα αποδυτήρια και το NBA ανακοίνωσε ότι ο αγώνας διεκόπη οριστικά και θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.

The Bulls being unable to play tonight due to issues with the Blackhawks rink was not on my bingo card in 2026 pic.twitter.com/X9EAZ6Ajjs — Just Another Year Chicago: Bulls (@JAYChi_Bulls) January 9, 2026

Με σφουγγαρίστρες προσπάθησαν να στεγνώσουν το παρκέ οι αρμόδιοι.