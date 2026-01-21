Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο έξω από το μουσείο «CR7»

Ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο και το ανέβασε στο instagram με τις πορτογαλικές Αρχές να έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στο video που ανέβηκε από το λογαριασμό του δράστη φαίνεται ο άνδρας να ρίχνει εύφλεκτο υλικό πάνω στο άγαλμα του Ρονάλντο, το οποίο είναι έξω από το μουσείο CR7 στο Φουνσάλ της Μαδέρας, και μετά να βάζει φωτιά με τον αναπτήρα του.

Οι φλόγες τύλιξαν το άγαλμα, την ώρα που ο δράστης χόρευε προκλητικά δίπλα από αυτό και έκανε, μάλιστα και πολλές χειρονομίες.

View this post on Instagram A post shared by zaino (@zaino.tcc.filipe)

Το μήνυμα το δράστη ήταν «τελευταία προειδοποίηση του Θεού», προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις σε όσους το παρακολούθησαν, με τα σχόλια να είναι πολλά και εξοργισμένα.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η αστυνομία της Μαδέρας έχει ήδη ταυτοποιήσει τον άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το άγαλμα υπέστη μόνιμες φθορές, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζημιά είναι περιορισμένη.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που γίνεται στόχος βανδαλισμού, καθώς στο παρελθόν είχε δεχθεί επιθέσεις και με συνθήματα από οπαδούς του Λιονέλ Μέσι.