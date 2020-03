Η Τότεναμ του Ζοζέ Μουρίνιο και μόλις 2 ακόμη ομάδες συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις τους στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, εκμεταλλευόμενοι τη… χαλαρότητα των μέτρων στην Αγγλία του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Πορτογάλος τεχνικός φαίνεται ότι δεν έχει πάρει και ιδιαίτερα σοβαρά τον κορονοϊό και εξακολουθεί να μαζεύει όλους τους παίκτες στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπως κάνουν και οι Μπέρλνι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ.

Με την Αγγλία να μην έχει ακόμη απαγορεύσει τις προπονήσεις, όπως οι περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης, δίνεται η δυνατότητα στον Μουρίνιο να το… τραβήξει από τα μαλλιά, καθώς είναι ο μοναδικός προπονητής στο Λονδίνο που δεν βάζει προσωρινό τέλος σε αυτές. Μόνο ο τρυαματίας Σον την έχει… γλιτώσει, καθώς μπήκε από μόνος του σε καραντίνα, έχοντας επιστρέψει μόλις από την Κορέα στο Νησί.

Tottenham Hotspur are the only Premier League club in London training this morning. [Evening Standard] #THFC pic.twitter.com/fcu1biksFj

😷 Arsenal – Self-isolating until March 24

❌ Newcastle – Won’t return to training until March 30

💪 Tottenham – Training on weekdays



Sean Dyche’s Burnley and Chris Wilder’s Sheffield United are the only clubs still training as normal 🤔#Coronavirus https://t.co/OFcX1Y0QuT