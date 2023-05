Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν εξαιρετικός στην πρεμιέρα του στο φετινό Roland Garros.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει να πανηγυρίσει φέτος την κατάκτηση του Roland Garros για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα στο πρώτο του παιχνίδι στο Παρίσι, επικρατώντας του Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς (Νο.114) με 6-3, 6-2, 7-6

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος κυνηγάει στο Παρίσι τον 23ο major τίτλο του, που θα τον φέρει στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του τον Ράφα Ναδάλ, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του Roland Garros τον Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς, ο οποίος απέκλεισε τον Ούγκο Γκρανιέρ.

