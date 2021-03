Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «καθάρισε» με ευκολία τον Τζιν Ίσνερ και προκρίθηκε στους «8» του μεξικανικού open.

Χρειάστηκε μόλις 57 λεπτά. O Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε την 3η του διαδοχική νίκη επί του Τζον Ίσνερ, αυτή τη φορά στο Open στο Ακαπούλκο και πήρε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση για τα προημιτελικά του Abierto Mexicano.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 6-3, 6-1 του Αμερικανού και θα αντιμετωπίσει στους «8» τον Καναδό Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Έχει 2 νίκες και 2 ήττες απέναντι στον Καναδό, έχοντας κερδίσει τις 2 τελευταίες τους συναντήσεις.

Ο Τσιτσιπάς βελτίωσε το συνολικό του head-to-head επί του Ίσνερ στο 3-2. Επίσης ήταν η 12η νίκη του Έλληνα τενίστα στη φετινή σεζόν, σε 15 αναμετρήσεις (12-3).

Στους άλλους προημιτελικούς θα παίξουν Μουζέτι-Ντιμιτρόφ, Νόρι-Κέπφερ και Ρουντ-Ζβέρεφ.

Step 1: strategic return ✅

Step 2: wicked running pass ✅@steftsitsipas is a man with a plan in Acapulco. #AMT2021 pic.twitter.com/lVHDqspV24 — Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2021

Blink and you missed it 🤯@steftsitsipas speeds to victory, 6-3 6-2 over John Isner in Acapulco.#AMT2021 pic.twitter.com/Z6QfbSBrl6 — Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2021