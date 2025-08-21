Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1 τελικό: Πήρε αποτέλεσμα μέσα στο Βέλγιο η Ένωση

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ. Η Ένωση θέλει το θετικός αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει στην OPAP Arena σε μια εβδομάδα και να πάρει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Δεν έχει πάρει όμως ποτέ νίκη κόντρα στη βελγική ομάδα.
Μέσα Ντάο, Βάσκεζ - Έξω Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ
Φτάσαμε στο 85' και η Άντερλεχτ προσπαθεί για την ισοφάριση - η ΑΕΚ αμύνεται και θέλει να κρατήσει μπάλα
Εκτός περιοχής σουτ του Ανγκούλο, ο Στρακόσα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά νίκησε και τον Αζάρ
Σαλιμπά, Μπερταντσίνι - Έξω Ντε Κατ, Ουέρτα
Ισοφάριση με Ελίασον η Ένωση!
Ο Πινέδα βρέθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε έφτασε στον Ελίασον με τον Πιερό να κάνει… σκριν και τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ κάνει το 1-1 με φανταστικό πλασέ, με το αριστερό του πόδι.
Ο Πιερό στη θέση του Κοϊτά
Ο Ελίασον στη θέση του Ζίνι
...ακολούθησε σέντρα από δεξιά, ο Ανγκούλο πήρε την κεφαλιά, αλλά ήταν αρκετά άστοχος, λίγο πίσω από τη μικρή περιοχή
Μακρινή εκτέλεση φάουλ για την ΑΕΚ, κεφαλιά του Μουκπυντί, μπλόκαρε εύκοπα ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ
Ο Ντε Κατ έκανε το γύρισμα, με τον Αζάρ να μην μπορεί να βρει εστία από το ύψος του πέναλτι και όντας ολομόναχος
Η ΑΕΚ δείχνει να παίζει πιο... στρωτά, με Μάνταλο και Πινέδα στο ματς
Άστοχο το σουτ του Πινέδα, έξω από τη μεγάλη περιοχή
Μάνταλος και Πινέδα μέσα, Γκατσίνοβιτς και Λιούμπιοτσιτς έξω
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους
Η φάση με τον Γκατσίνοβιτς
Σε μια ανύποπτη φάση από απομάκρυνση της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Χουέρτα βρέθηκε αφύλακτος μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, όμως έστειλε την μπάλα άουτ. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.
Άστοχο σουτ του Γκατσίνοβιτς μέσα από τη μεγάή περιοχή και θέση δεξιά - Ο Σέρβος δείχνει να πιάνει και το δεξί του πόδι στον οπίσθιο μηριαίο
Ο Κουτέσα πήρε την μπάλα από θέση αριστερά, πέρασε κάθε αντίπαλο που βρήκε μπροστά του, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα, ο Ζίνι προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα έφτασε στον Γκατσίνοβιτς, ο Σέρβος έκανε το σουτ με τη μια από το σημείο του πέναλτι, αλλά η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας και πάνω στον πορτιέρε της Άντερλεχτ
Η φάση του Ζίνι για την ΑΕΚ
Το 1-0 της Άντερλεχτ
Κατεβάζει... ρολά ο Στρακόσα
Η πρώτη μεγάλη στιγμή της Άντερλεχτ
Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα του Στρακόσα. Υπήρξε και έλεγχος για οφσάιντ στη φάση, αφού υπήρχε υποψία, πως ο Δανός πήρε την μπάλα από θέση οφσάιντ, με τη φάση να βγαίνει καθαρή.
Αντεπίθεση της ΑΕΚ με Ζίνι, που επέλεξε να σουτάρει λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ
Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο δεύτερος "έσπασε" την μπάλα στο σημείο του πέναλτο, ο Ζίνι βρέθηκε ολομόναχος, αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό και δυνατό και ο επιθετικός της ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στον πορτιέρε της Άντερλεχτ
Ο Μαρίν γέμισε στην περιοχή, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά αλλά ο Κούζμανς μάζεψε εύκολα
Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ απέκρουσε αρχικά το σουτ του Ουέρτα, με τον Ντόλμπεργκ να παίρνει το “ριμπάουντ” αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Στρακόσα από τα δύο μέτρα. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της Ένωσης έκανε τη δεύτερη επέμβαση με τα πόδια, ενώ η μπάλα πήγε στο στήθος του, σε νέο σουτ που έγινε, από δύσκολη γωνία
Νέα επέμβαση του Στρακόσα σε σουτ που δέχθηκε μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Σουτ του Ανγκούλο, η μπάλα κόντραρε στον Ρέλβας και πέρασε κόρνερ
Ο Στρακόσα έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε με το ένα χέρι διαγώνιο συρτό σουτ που έγινε
Κακή συνεργασία Μουκουντί - Στρακόσα. Ο πρώτος γύρισε με δύναμη πίσω, ο δεύτερος δεν έδιωξε καλά και η μπάλα πέρασε κόρνερ! Η φάση στα 13 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στα αποδυτήρια βρίσκονται οι δυο ομάδες
Οι φίλαθλοι της Ένωσης έχουν εδώ και ώρα πάρει τη θέση τους στο “Lotto Park”
Τις έξι φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με την Άντερλεχτ να έχει 13-6 γκολ υπέρ της
Στα της… παράδοσης των αγώνων της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, η Ένωση δεν έχει νικήσει ποτέ την ομάδα του Βελγίου.
Η Άντερλεχτ του Μπέσνικ Χάσι (σ.σ. παλιού προπονητή του Ολυμπιακού) έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό. Πέρα από τις προκρίσεις που πήρε σε δυο προκριματικές φάσεις της διοργάνωσης, έχει δώσει και τέσσερα ματς πρωταθλήματος.
Η… νέα ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε δυο προκριματικούς γύρους. Οι προκρίσεις της κόντρα σε Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού την έφτασαν μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης και τώρα θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων μετά από δυο χρόνια.
Από τους 40 προσαχθέντες, μόνο ένας κρατείται, γεγονός που σημαίνει ότι για την περίπτωσή του θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Οι υπόλοιποι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.
Τις προηγούμενες ώρες εκτυλίχθηκαν άσχημα σκηνικά στο κέντρο των Βρυξελλών, με την επίθεση της βελγικής αστυνομίας στους φίλους της Ένωσης κοντά στην “Grand Place”.
Στο γήπεδο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος
Βοηθοί του είναι οι Αλέξις Οζέ και Ορελιέν Ντρουέ. Τέταρτος ορίστηκς ο Τομάς Λεονάρ. Στο VAR βρίσκονται οι Μπενουάτ Μιλό και Ρομέν Λισόργκ.
Διαιτητής του αγώνα ο Γάλλος Γερόμ Μπρισάρντ. Στο ματς θα έχουμε κανονικά VAR
H ενδεκάδα της Άντερλεχτ (4-3-3): Κόουσεμανς - Μααμάρ, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον - Ντε Κατ, Γιανσάνα, Ουέρτα - Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι.
Στον πάγκο οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Γιόβιτς και Πιερό
Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν θα έχει δίπλα του τον Λιούμπισιτς στη δυάδα του κέντρου, με τους Κοϊτά - Κουτέσα να καλύπτουν τις πτέρυγες. Τέλος, ο Γκατσίνοβιτς θα βρεθεί πίσω από τον προωθημένο Ζίνι.
Ο Μάρκο Νίκολιτς αλλάζει τον σχηματισμό της ΑΕΚ και από το 4-4-2 με ρόμβο, παρατάσσει την Ένωση στο “Lotto Park” με 4-2-3-1.
Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την περσινή αποτυχημένη της προσπάθεια και τον σοκαριστικό αποκλεισμό από τη Νόα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ