Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1 τελικό: Πήρε αποτέλεσμα μέσα στο Βέλγιο η Ένωση

Η Ένωση θέλει θετικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο ενόψει της ρεβάνς στην OPAP Arena
REUTERS
Conference League
1ος αγώνας για τα playoffs
1 - 1
REUTERS/Yves Herman

Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν τη League Phase του Conference League και έχει μπροστά της το σημαντικό «εμπόδιο» της Άντερλεχτ. Η Ένωση θέλει το θετικός αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πάει στην OPAP Arena σε μια εβδομάδα και να πάρει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Δεν έχει πάρει όμως ποτέ νίκη κόντρα στη βελγική ομάδα.

22:57 | 21.08.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:56 | 21.08.2025
Η ΑΕΚ έφυγε με το 1-1 από την έδρα της Άντερλεχτ και θα πάει στην έδρα της σε μια εβδομάδα, για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Conference League
22:55 | 21.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα
22:52 | 21.08.2025
90+4'
22:52 | 21.08.2025
90+4'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο και αποβολή - Εμπόδισε αντίπαλο να εκτελέσει ένα άουτ
22:48 | 21.08.2025
5 τα λεπτά του έξτρα χρονου
22:43 | 21.08.2025
85'
Αλλαγές για την Άντερλεχτ

Μέσα Ντάο, Βάσκεζ - Έξω Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ

22:43 | 21.08.2025

Φτάσαμε στο 85' και η Άντερλεχτ προσπαθεί για την ισοφάριση - η ΑΕΚ αμύνεται και θέλει να κρατήσει μπάλα

22:38 | 21.08.2025
80'
Δοκάρι για την Άντερλεχτ και μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα

Εκτός περιοχής σουτ του Ανγκούλο, ο Στρακόσα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά νίκησε και τον Αζάρ

22:36 | 21.08.2025
78'
Αλλαγές για την Άντερλεχτ

Σαλιμπά, Μπερταντσίνι - Έξω Ντε Κατ, Ουέρτα

22:32 | 21.08.2025
74'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 1-1

Ισοφάριση με Ελίασον η Ένωση!

Ο Πινέδα βρέθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε έφτασε στον Ελίασον με τον Πιερό να κάνει… σκριν και τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ κάνει το 1-1 με φανταστικό πλασέ, με το αριστερό του πόδι.

22:30 | 21.08.2025
72'
Αλλαγή από την ΑΕΚ.

Ο Πιερό στη θέση του Κοϊτά

22:23 | 21.08.2025
65'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Ελίασον στη θέση του Ζίνι

22:19 | 21.08.2025
61'
Μεγάλη στιγμή για την Άντερλεχτ, που ήρθε μετά από κλέψιμο στον Μάνταλο, με υποψία φάουλ

...ακολούθησε σέντρα από δεξιά, ο Ανγκούλο πήρε την κεφαλιά, αλλά ήταν αρκετά άστοχος, λίγο πίσω από τη μικρή περιοχή

22:17 | 21.08.2025
59'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ για την ΑΕΚ, κεφαλιά του Μουκπυντί, μπλόκαρε εύκοπα ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ

22:15 | 21.08.2025
56'
Ευκαιρία για την Άντερλεχτ

Ο Ντε Κατ έκανε το γύρισμα, με τον Αζάρ να μην μπορεί να βρει εστία από το ύψος του πέναλτι και όντας ολομόναχος

22:13 | 21.08.2025
56'
Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο
22:07 | 21.08.2025

Η ΑΕΚ δείχνει να παίζει πιο... στρωτά, με Μάνταλο και Πινέδα στο ματς

22:04 | 21.08.2025
46'
Φάση για την ΑΕΚ

Άστοχο το σουτ του Πινέδα, έξω από τη μεγάλη περιοχή

22:03 | 21.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:02 | 21.08.2025
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ

Μάνταλος και Πινέδα μέσα, Γκατσίνοβιτς και Λιούμπιοτσιτς έξω

22:02 | 21.08.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:57 | 21.08.2025

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους

21:56 | 21.08.2025

Η φάση με τον Γκατσίνοβιτς

21:47 | 21.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στις Βρυξέλλες
21:47 | 21.08.2025
45+1'
Καλή στιγμή για την Άντερλεχτ

Σε μια ανύποπτη φάση από απομάκρυνση της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Χουέρτα βρέθηκε αφύλακτος μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, όμως έστειλε την μπάλα άουτ. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

21:45 | 21.08.2025
45'

Άστοχο σουτ του Γκατσίνοβιτς μέσα από τη μεγάή περιοχή και θέση δεξιά - Ο Σέρβος δείχνει να πιάνει και το δεξί του πόδι στον οπίσθιο μηριαίο

21:38 | 21.08.2025
39'
Κίτρινη κάρτα Αουγκούστινσον
21:38 | 21.08.2025
38'
Νέα τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Κουτέσα πήρε την μπάλα από θέση αριστερά, πέρασε κάθε αντίπαλο που βρήκε μπροστά του, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα, ο Ζίνι προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ, η μπάλα έφτασε στον Γκατσίνοβιτς, ο Σέρβος έκανε το σουτ με τη μια από το σημείο του πέναλτι, αλλά η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας και πάνω στον πορτιέρε της Άντερλεχτ

21:33 | 21.08.2025

Η φάση του Ζίνι για την ΑΕΚ

21:31 | 21.08.2025

Το 1-0 της Άντερλεχτ

21:25 | 21.08.2025

Κατεβάζει... ρολά ο Στρακόσα

21:25 | 21.08.2025

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της Άντερλεχτ

21:22 | 21.08.2025
21'
ΓΚΟΛ για την Άντερλεχτ, 1-0

Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα του Στρακόσα. Υπήρξε και έλεγχος για οφσάιντ στη φάση, αφού υπήρχε υποψία, πως ο Δανός πήρε την μπάλα από θέση οφσάιντ, με τη φάση να βγαίνει καθαρή.

21:19 | 21.08.2025
19'

Αντεπίθεση της ΑΕΚ με Ζίνι, που επέλεξε να σουτάρει λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά, με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ

21:16 | 21.08.2025
16'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ.

Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο δεύτερος "έσπασε" την μπάλα στο σημείο του πέναλτο, ο Ζίνι βρέθηκε ολομόναχος, αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό και δυνατό και ο επιθετικός της ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στον πορτιέρε της Άντερλεχτ

21:14 | 21.08.2025
12'
Η πρώτη τελική της ΑΕΚ

Ο Μαρίν γέμισε στην περιοχή, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά αλλά ο Κούζμανς μάζεψε εύκολα

21:11 | 21.08.2025
11'
Κίτρινη κάρτα στον Λανσάνα
21:08 | 21.08.2025
9'
Τριπλή μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ με τον Στρακόσα να σώζει την ΑΕΚ

Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ απέκρουσε αρχικά το σουτ του Ουέρτα, με τον Ντόλμπεργκ να παίρνει το “ριμπάουντ” αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Στρακόσα από τα δύο μέτρα. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της Ένωσης έκανε τη δεύτερη επέμβαση με τα πόδια, ενώ η μπάλα πήγε στο στήθος του, σε νέο σουτ που έγινε, από δύσκολη γωνία

21:08 | 21.08.2025
8'

Νέα επέμβαση του Στρακόσα σε σουτ που δέχθηκε μέσα από τη μεγάλη περιοχή

21:06 | 21.08.2025
6'

Σουτ του Ανγκούλο, η μπάλα κόντραρε στον Ρέλβας και πέρασε κόρνερ

21:05 | 21.08.2025
Κίτρινη κάρτα στον Νίκολιτς για διαμαρτυρία
21:03 | 21.08.2025
3'
Μεγάλη στιγμή για την Άντερλεχτ

Ο Στρακόσα έπεσε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε με το ένα χέρι διαγώνιο συρτό σουτ που έγινε

21:00 | 21.08.2025

Κακή συνεργασία Μουκουντί - Στρακόσα. Ο πρώτος γύρισε  με δύναμη πίσω, ο δεύτερος δεν έδιωξε καλά και η μπάλα πέρασε κόρνερ! Η φάση στα 13 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα

20:59 | 21.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:57 | 21.08.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

20:56 | 21.08.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:50 | 21.08.2025

Στα αποδυτήρια βρίσκονται οι δυο ομάδες

20:50 | 21.08.2025

Οι φίλαθλοι της Ένωσης έχουν εδώ και ώρα πάρει τη θέση τους στο “Lotto Park”

20:49 | 21.08.2025

Τις έξι φορές που έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δυο ομάδες, η Ένωση «μετράει» τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με την Άντερλεχτ να έχει 13-6 γκολ υπέρ της

20:49 | 21.08.2025

Στα της… παράδοσης των αγώνων της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ, η Ένωση δεν έχει νικήσει ποτέ την ομάδα του Βελγίου.

20:49 | 21.08.2025

Η Άντερλεχτ του Μπέσνικ Χάσι (σ.σ. παλιού προπονητή του Ολυμπιακού) έχει καλό αγωνιστικό ρυθμό. Πέρα από τις προκρίσεις που πήρε σε δυο προκριματικές φάσεις της διοργάνωσης, έχει δώσει και τέσσερα ματς πρωταθλήματος.

20:48 | 21.08.2025

Η… νέα ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε δυο προκριματικούς γύρους. Οι προκρίσεις της κόντρα σε Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού την έφτασαν μέχρι τα playoffs της διοργάνωσης και τώρα θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων μετά από δυο χρόνια.

20:48 | 21.08.2025

Από τους 40 προσαχθέντες, μόνο ένας κρατείται, γεγονός που σημαίνει ότι για την περίπτωσή του θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Οι υπόλοιποι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ.

20:47 | 21.08.2025

Τις προηγούμενες ώρες εκτυλίχθηκαν άσχημα σκηνικά στο κέντρο των Βρυξελλών, με την επίθεση της βελγικής αστυνομίας στους φίλους της Ένωσης κοντά στην “Grand Place”.

20:46 | 21.08.2025

Στο γήπεδο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος

20:46 | 21.08.2025
H AEK θα παίξει απόψε με τις λευκές εμφανίσεις
20:46 | 21.08.2025

Βοηθοί του είναι οι Αλέξις Οζέ και Ορελιέν Ντρουέ. Τέταρτος ορίστηκς ο Τομάς Λεονάρ. Στο VAR βρίσκονται οι Μπενουάτ Μιλό και Ρομέν Λισόργκ.

20:46 | 21.08.2025

Διαιτητής του αγώνα ο Γάλλος Γερόμ Μπρισάρντ. Στο ματς θα έχουμε κανονικά VAR

20:46 | 21.08.2025

H ενδεκάδα της Άντερλεχτ (4-3-3): Κόουσεμανς - Μααμάρ, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον - Ντε Κατ, Γιανσάνα, Ουέρτα - Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ

20:45 | 21.08.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι.

Στον πάγκο οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Ελίασον, Μάνταλος, Γιόβιτς και Πιερό

20:44 | 21.08.2025

Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν θα έχει δίπλα του τον Λιούμπισιτς στη δυάδα του κέντρου, με τους Κοϊτά - Κουτέσα να καλύπτουν τις πτέρυγες. Τέλος, ο Γκατσίνοβιτς θα βρεθεί πίσω από τον προωθημένο Ζίνι.

20:43 | 21.08.2025

Ο Μάρκο Νίκολιτς αλλάζει τον σχηματισμό της ΑΕΚ και από το 4-4-2 με ρόμβο, παρατάσσει την Ένωση στο “Lotto Park” με 4-2-3-1.

20:43 | 21.08.2025

Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την περσινή αποτυχημένη της προσπάθεια και τον σοκαριστικό αποκλεισμό από τη Νόα

20:42 | 21.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League

20:42 | 21.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
