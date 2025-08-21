Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες μεταξύ αστυνομίας και οπαδών της Ένωσης, με χρήση χημικών

Ένταση στο κέντρο των Βρυξελλών το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025), όταν η βελγική αστυνομία επιτέθηκε χωρίς προφανή λόγο σε οπαδούς της ΑΕΚ, κάνοντας μάλιστα και χρήση χημικών.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονταν κοντά στην κεντρική πλατεία “Grand Place” των Βρυξελλών, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα των “κιτρινόμαυρων” με την Άντερλεχτ (21.08.2025, 21:00), για τα play offs του Conference League.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου 70 φίλαθλοι κατευθύνονταν προς την κεντρική πλατεία των Βρυξελλών, τραγουδούσαν συνθήματα και δέχθηκαν επίθεση από άνδρες της βελγικής αστυνομίας χωρίς να έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.

Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την “Grand Place”. Οι Αρχές εγκλώβισαν τους φίλους των “κιτρινόμαυρων” σε στενό της πλατείας “Grand Place”. Η ένταση δεν κράτησε πολύ, ενώ αμέσως βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της ΠΑΕ και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πράγματα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει περίπου 1.300 εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα και ο κύριος πυρήνας των Ελλήνων οπαδών ήταν αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο σημείο την ώρα της έντασης.