Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Το κανάλι που θα δείξει το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League

Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, για την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στα πλέι οφ του Conference League και η Cosmote TV εξασφάλισε οριστικά τα δικαιώματα του αγώνα.

Το Άντερλεχτ – ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Conference League είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, στις 21:00 ώρα Ελλάδας και η τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού θα γίνει από το COSMOTE Sport 2.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ για το Europa League και το ματς θα δείξει επίσης η Cosmote TV, μέσω του COSMOTE Sport 1.