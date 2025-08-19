Αθλητικά

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Το κανάλι που θα δείξει το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League

Τηλεοπτική «στέγη» βρήκε κι επίσημα το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ
Οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ουγγαρία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ουγγαρία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, για την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στα πλέι οφ του Conference League και η Cosmote TV εξασφάλισε οριστικά τα δικαιώματα του αγώνα.

Το Άντερλεχτ – ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Conference League είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, στις 21:00 ώρα Ελλάδας και η τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού θα γίνει από το COSMOTE Sport 2.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ για το Europa League και το ματς θα δείξει επίσης η Cosmote TV, μέσω του COSMOTE Sport 1.

