Αντετοκούνμπο: “Δεν έχει επηρεαστεί από το συμβόλαιο και έχουμε καλές συζητήσεις” είπε ο Μπούντενχολζερ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης στις τάξεις του NBA, αφού άπαντες περιμένουν από μέρα σε μέρα την απόφασή του για το νέο συμβόλαιο που του έχουν προσφέρει οι Μιλγουόκι Μπακς.

Ο “Greek Freak” μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και θα πρέπει να απαντήσει στους Μπακς πριν την έναρξη της σεζόν, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει… χαμός μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.

Για το θέμα ρωτήθηκε ως εκ τούτου και ο προπονητής του Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Μάικ Μπούντενχολζερ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ τους και ο Έλληνας γκαρντ φόργουορντ δεν μοιάζει επηρεασμένος.

«Το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι να κερδίζει! Η εκκρεμότητα με το συμβόλαιό του δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο που δουλεύει μέρα με τη μέρα. Ίσως θέλει να τον κοουτσάρω ακόμα πιο σκληρά! Όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία νικητή. Είναι το μόνο που τον νοιάζει και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε.

Οι συζητήσεις ανάμεσα σε εμένα και τον Γιάννη είναι καλές, πραγματικά καλές. Θέλουμε να κερδίζουμε, θέλει το ίδιο επομένως νιώθουμε καλά με αυτές τις συζητήσεις και την καθημερινή αλληλεπίδραση».

Extended answer from Mike Budenholzer when I asked how the looming extension is impacting his interactions with Giannis if at all: pic.twitter.com/zeUhAdpPON