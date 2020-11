Αντετοκούνμπο: Δεν κρατιέται ο Γιάννης ενόψει της νέας σεζόν! (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφυγε κατευθείαν από τη “φούσκα” του Ορλάντο για την Ελλάδα, θέλοντας να αφήσει πίσω του τον πρόωρο αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Μετά από ένα… τουρ σε όλη τη χώρα όμως, οι “μπαταρίες” του φαίνεται ότι… γέμισαν για τα καλά, καθώς πλέον δηλώνει ανυπόμονος για την έναρξη της σεζόν 2020-21 στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

«Η 22η ημέρα του Δεκέμβρη δεν μπορεί να έρθει αρκετά σύντομα», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο twitter, όπου κι ανέβασε ένα video με τάπες του από το NBA, με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

December 22nd can’t come soon enough. 😤 pic.twitter.com/ffvECXY5RF