Αντετοκούνμπο, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς και Πρίντεζης έπαιξαν «μπασκετάκι», σε διαφημιστικό video που έχει Παντελίδη για μουσικό «χαλί»

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Γιώργο Πρίντεζης βρέθηκαν σε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ και έπαιξαν μονό για τις ανάγκες ενός trailer της Stoiximan.

Όπως φαίνεται στο video που κοινοποίησε η Stoiximan, Αντετοκούνμπο, Πρίντεζης, Διαμαντίδης και Παπαλουκάς απόλαυσαν με την καρδιά τη συνάντησή τους και διασκέδασαν, με τις μπασκετικές στιγμές που μοιράστηκαν.

Η μουσική υπόκρουση του video είναι από το τραγούδι “Ίσως ήσουν κυρία” του Παντελή Παντελίδη, όπου ακούγεται η χαρακτηριστική φράση “Μη μου τηλεφωνήσεις”.

Στο συγκεκριμένο teaser, η φράση αυτή του τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε με τον εξής τρόπο:

“-Μη μου τηλεφωνήσεις, πάω για μπασκετάκι με τα παιδιά!

-Ποια παιδιά;”