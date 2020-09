Πολυτιμότερος παίκτης του NBA και για τη σεζόν 2019-20 αναδείχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου ανακοίνωσε κι επίσημα ότι ο Έλληνας φόργουορντ πήρε για δεύτερη σερί χρονιά το βραβείο του MVP. Μπήκε στο “κλαμπ” που βρίσκονται οι Τζόρνταν και Ολάζουον.

Συνεχίζει να γράφει… ιστορία στο ΝΒΑ! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για δεύτερη σερί σεζόν πολυτιμότερος παίκτης στο “μαγικό” κόσμο του μπάσκετ.

Η ψηφοφορία για το βραβείο του MVP αφορούσε την περίοδο μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω του κορονοϊού, διάστημα στο οποίο ο Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ΝΒΑ.

Ο “Greek freak” μέτρησε μέσα στη σεζόν 29,5 πόντους, 13,6 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά παιχνίδι και μπήκε σε ένα κλειστό “κλαμπ”, δίπλα στους Μάικλ Τζόρνταν και Χακίμ Ολάζουον, έχοντας στο.. πέτο του το “παράσημο” του MVP στη σεζόν αλλά και του κορυφαίου αμυντικού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε με μεγάλη διαφορά τους Λεμπρόν Τζέιμς – Τζέιμς Χάρντεν στην κούρσα για το MVP της σεζόν 2019/20

Air. Freak. Dream. Giannis joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as only players to win MVP & DPOY in the same season. pic.twitter.com/H5xUSa9veW

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players in NBA history to win #KiaMVP and #KiaDPOY in the same season! pic.twitter.com/7P1f4yMDSA