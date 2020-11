Αντετοκούνμπο: “Φουντώνουν” οι φήμες για ανταλλαγή (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει και δημόσια την επιθυμία του να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, όμως τα σενάρια για ανταλλαγή του πριν το ξεκίνημα της νέας σεζόν στο NBA, συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η νέα φημολογία θέλει τους Μπακς να εξετάζουν ήδη προσφορές για την παραχώρηση του Έλληνα ηγέτη τους, ώστε να μην τον χάσουν ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, αφού ο ίδιος δεν υπέγραψε από φέτος την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την άλλη άκρη του Ατλαντικού λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πια κοντά στους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι και φέρονται να προσφέρουν “πακέτο” που περιλαμβάνει και τον Τάιλερ Χίρο για να αποκτήσουν άμεσα τον Greek Freak.

Την ίδια ώρα πάντως και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι έτοιμοι να προσφέρουν τον Γουίγκινς και… ό,τι άλλο έχουν για τον Αντετοκούνμπο, κάτι που περιλαμβάνει μια σειρά από draft picks πρώτου γύρου.

