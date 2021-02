Αντετοκούνμπο: Η «33άρα» του «Greek freak» στο Καβαλίερς – Μπακς (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε νταμπλ-νταμπλ στο Κλίβελαντ και οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν με 123-105 τους Καβαλίερς.

«33άρης» στο Κλίβελαντ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε των Μπακς, στη νίκη τους επί τον Καβαλίερς.

Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι, έχοντας 33 πόντους (12/22 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 μπλοκ, 3 λάθη, 3 φάουλ.

Αυτός ήταν ο πρώτος, από τους έξι σερί εκτός έδρας αγώνες που θα δώσουν οι Μπακς. Τα ξημερώματα της Κυριακής θα παίξουν και πάλι στο Κλίβελαντ, για να ακολουθήσουν τα παιχνίδια σε Ντένβερ, Αριζόνα, Γιούτα και Οκλαχόμα.

