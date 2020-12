Αντετοκούνμπο: Η απόφασή του κρίνει και το μέλλον του Χάρντεν (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο προσκήνιο του NBA, πριν καν βρεθεί στο παρκέ για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου μπορεί να φέρει “αλυσιδωτές” αντιδράσεις σε όλες τις ομάδες.

Ο “Greek Freak” έχει πια λίγες ημέρες στη διάθεσή του για να αποφασίσει αν θα υπογράψει φέτος το supermax συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς και πολλές ομάδες κρίνονται από τα χείλη του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ του ESPN, μια σειρά από ομάδες του NBA δεν κάνουν ακόμα κίνηση για την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν, ευελπιστώντας ότι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το χρόνου τον Αντετοκούνμπο.

Ο Αμερικανός έχει ζητήσει trade από τους Χιούστον Ρόκετς, αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να ρισκάρει τα “δυνατά” του ανταλλάγματα, αν υπάρχει η πιθανότητα να τα χρησιμοποιήσει το χρόνου, για την απόκτηση του δύο φορές MVP της λίγκας.

Few teams around the league are waiting on Giannis Antetokounmpo’s supermax decision before going all in on a James Harden trade, per Brian Windhorst



(h/t @hoopsview ) pic.twitter.com/N5W9He3d5y