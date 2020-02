Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το πρώτο του ματς αφού έγινε πατέρας, τονίζοντας πως είδε φωτογραφίες του γιου του πριν το ματς με τους Πίστονς και αυτό έκανε τη δουλειά του ευκολότερη.

Με ορεξη και… φόρα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ο -μπαμπάς πλέον- Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέτυχε “double double” οδηγώντας στη νίκη τους Μπακς επί των Πίστονς. Μετά το ματς ο Έλληνας φόργουορντ δήλωσε πως είναι υπέροχο συναίσθημα η πατρότητα, ενώ αποκάλυψε πως πριν το ματς κοίταζε φωτογραφίες του γιου του και αυτό έκανε ευκολότερη τη δουλειά του εντός παρκέ.

Συγκεkριμένα ο Αντετοκούνμπο δήλωσε: “Είναι υπέροχο συναίσθημα. Δεν το σκεφτόμουν μπαίνοντας στο παρκέ. Μετά το ματς, είμαι ξανά πατέρας. Είναι πολύ μικρός ακόμη. Η γυναίκα μου και η μητέρα μου τον έβαλαν μπροστά στην τηλεόραση για να με δει, αλλά δεν νομίζω πως καταλαβαίνει. Το ότι είδα κάποιες φωτογραφίες του πριν μπω στο παρκέ ήταν πολύ ωραίο και έκανε τη δουλειά μου πιο εύκολη. Θέλω να μπαίνω στο παρκέ, να κερδίζω και μετά να είμαι ξανά μπαμπάς, να πηγαίνω να βλέπω το παιδί μου”.

Σχετικά με το ματς δήλωσε: “Προσπαθώ να βρίσκομαι στη σωστή θέση. Δεν βλέπω τι μου δίνει η άμυνα, αλλά προσπαθώ να παίρνω θέση και να φτάνω εκεί που θέλω. Κάποιες φορές πάω αριστέρα-κάποιες δεξιά. Διαβάζω τις καταστάσεις. Κάναμε μια καλή επανεμφάνιση μετά το All Star Break. Είναι πολύ καλό που ήμασταν μπροστά με 30 στο ημίχρονο και τελειώσουμε με +20. Συνεχίσαμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα”.

“It doesn’t matter where they are…at the end of the day they are my brothers and I got their back.”



– @GIannis_An34 on playing against @Chriswood_5, @Johnhenson31, @ThonMaker14, @Goodknight11 and Tony Snell. pic.twitter.com/IVSuvRUnzB